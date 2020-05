VIDEO: मौत के बाद नहीं मिली एंबुलेंस, स्ट्रेचर पर गर्भवती महिला का शव लेकर निकलने पर मजबूर हुए परिजन

पिछले 10 दिन में कथित तौर पर चिकित्साकर्मियों की लापरवाही का यह दूसरी मामला है. इससे पहले अनंतनाग जिले में एक और गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है. इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें मृत महिला को उसके परिवारवाले स्ट्रेचर ट्रॉली पर लेकर जा रहे हैं. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है. प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग और डॉक्टरों की खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

It seems COVID paranoia is seriously impairing our health system for critical care and maternity in Kashmir. In last 10 days, this is second death of a pregnant woman in Anantnag due to medical negligence. pic.twitter.com/EyS3DG56za