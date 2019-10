J&K के राज्यपाल के सलाहकार फारुक खान बोले- जम्मू के बाद अब कश्मीर के नेताओं को एक-एक कर किया जाएगा रिहा

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार फारुख खान ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए या नजरबंद किए गए नेता की रिहाई पर बयान आया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक फारुख खान ने कहा है कि जम्मू के बाद अब कश्मीर के नेताओं को एक-एक कर रिहा कर दिया जाएगा. बता दें, मंगलवार को दो महीने बाद जम्मू के सभी नेताओं की नजरबंदी हटी दी गई है.

हालांकि, कश्मीर घाटी में उनके समकक्षों को हिरासत या घर में नजरबंद रखा गया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू के जिन नेताओं को नजरबंद किया गया था, उन्हें रिहा कर दिया गया है और उन पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए. यह फैसला सरकार द्वारा राज्य में पंचायत राज व्यवस्था के दूसरे स्तर के खंड विकास परिषद के लिए चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों बाद लिया गया है.

Farooq Khan, Advisor to J&K Governor on if after Jammu region leaders now Kashmiri leaders will be released from detention: Yes, one by one after analysis of every individual, they will be released pic.twitter.com/qIrgkCRqvt