भारत ने कहा, पाकिस्तान को अब सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए, दूसरे देशों के मामले में दखल बंद करे

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के बाद बौखलाये पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सारे फ़ैसले एकतरफ़ा हैं. भारत से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया. पाक ने अलार्मिंग सिचुएशन जताने की कोशिश की. पाक नर्वस है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर में विकास की दिशा में उठाया गया क़दम उसके आतंक की दुकान बंद कर देगा. वह भारत के संप्रभु मामलों को ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि कल रात पीएम मोदी के संबोधन से भी बहुत बातें साफ़ हो गई हैं. रवीश कुमार ने कहा कि पाक के UNSC जाने पर हमारी रणनीति का ख़ुलासा यहां नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे.

