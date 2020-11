J&K: इंडियन रिज़र्व पुलिस ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया कंप्यूटर लैब, IGP बोले- 'हमारी छोटी सी कोशिश'

बटालियन ने यहां पर एक आईटी लैब बनाया है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं. इस लैब का लक्ष्य बच्चों को शुरू से ही कंप्यूटर की शिक्षा मिलती रहे.

IRP जम्मू के IGP दानिश राणा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'हमने यहां पर एक आईटी लैब की स्थापना की है और बच्चों को कुछ कंप्यूटर दिए थे. अगर बच्चों को शुरू से ही कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग रहेगी तो वो आईटी सेक्टर में करियर बना सकेंगे. यह हमारी छोटी सी कोशिश है. हमें आशा है कि बच्चे इसका इस्तेमाल करेंगे और प्रगति करेंगे.'

We've established an IT lab here & given some computers to children. If children are computer trained from the beginning, they can make a career in IT sector. This is a small gesture from us, we hope the children will use them and make progress: Danish Rana, IGP IRP Jammu (01.11) https://t.co/GrZe3HeCOcpic.twitter.com/JGfjmVrucH