जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से हुए भारी गोलाबारी में सेना का जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में दो पाक सैनिक ढेर

जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी और तंगधार-केरन सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुए संघर्ष विराम उल्लंघन में सेना का जवान शहीद हो गया. वहीं, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के दो सैनिक भी मारे गए. बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर उल्लंघन के बाद दोनों ओर से भारी मात्रा गोले दागे गए. बता दें कि 2003 के युद्धविराम समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी बार गोलों का आदान-प्रदान किया जा रहा है. इससे पहले 2017 में जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टरों में एक बार आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया था.

Jammu and Kashmir: 34-year-old Naik Krishan Lal, a resident of Ghagriya village, Akhnoor lost life in ceasefire violation by Pakistan along the Line of Control (LoC) in Sunderbani sector, District Rajouri (J&K), today. pic.twitter.com/GUx9KtUgiQ