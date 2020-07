जम्मू-कश्मीर: सोपोर के बारामूला में CRPF पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद

कश्मीर ज़ोन पुलिस ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. ट्वीट में बताया गया है कि सोपोर के इस आतंकी हमले में एक सीआरपीएफ जवान और एक नागरिक की जान गई है, वहीं तीन जवान घायल हुए हैं. इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

We #lost one CRPF personnel and one civilian in a #terrorist#attack at #Sopore. Three CRPF personnel also got injured in the attack. Area has been cordoned off and search is on to nab the #terrorists. @JmuKmrPolice