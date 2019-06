जम्मू कश्मीर: शोपियां में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर

सुरक्षा बलों (Indian Army) द्वारा आतंकियों के सफाये का अभियान जारी है. शोपियां जिले में आतंकियों (Terrorists) और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई है. मोलू चित्रगाम इलाके में हुई इस मुठभेड़ में अब तक एक आतंकी के मारे जाने की खबर मिली है. गौरतलब है कि इससे पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी थी. आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए थे. सुरक्षाबलों ने आतंकियों के शव को भी बरामद किया था और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला था. दरअसल सुरक्षाबलों को कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी. सुरक्षाबलों ने आतंकियों की तलाश में गोपालपोरा इलाके में पुलिस के साथ साझा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को देखते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी. आतंकियों की कार्रवाई का जवाब देते हुए सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला था और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था.

#UPDATE One terrorist killed in exchange of fire between security forces and terrorists in Molu-Chitragam area of Shopian district. https://t.co/u6w8HnEXru