पुलवामा: मुठभेड़ में एक जवान शहीद, 3 आतंकियों को किया गया ढेर, इंटरनेट सर्विस पर लगाई गई रोक

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के डालीपुरा में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया, हालांकि, इस कार्रवाई में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया. रात करीब ढाई बजे सुरक्षाबलों को डालीपुरा गांव में कुछ आतंकियो के छिपे होने की सूचना मिली थी. इसके बाद उनकी तलाश में इलाके में सीआरपीएफ, पुलिस और सेना ने संयुक्‍त अभियान चलाया. इसी दौरान आतंकियों की ओर से करीब साढ़े तीन बजे फायरिंग शुरू हो गई, जिसका सुरक्षाबलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया.

सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर हो गए. हालांकि, इसमें एक जवान भी शहीद हो गया. साथ ही एक नागरिक और दो जवान भी घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है. तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है. सुरक्षा के लिहाज से इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं. साथ ही कर्फ्यू लगा दिया गया.

