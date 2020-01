ट्रक में सवार होकर श्रीनगर जा रहे थे आतंकी, टोल प्लाजा पर रोका तो पुलिस पर बरसाई गोलियां, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

जम्मू के नगरोटा में एक टॉल प्लाजा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया. शुक्रवार तड़के जब आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी तो इसमें एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया. करीब 3-4 आतंकी एक ट्रक में सवार होकर जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जा रहे थे. जब जांच के लिए सुरक्षाकर्मियों ने ट्रक को रोका तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. ट्रक को जम्मू के नगरोटा में रोका गया था. फायरिंग सुबह 5 बजे उस वक्त हुए जब श्रीनगर जा रहे ट्रक को पुलिस की एक टीम ने चेक करने के लिए रोका.

जख्मी पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया, 'एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि बाकी आतंकी पास के जंगल में भागने में कामयाब रहे.' साथ ही बताया कि करीब 3-4 आतंकी श्रीनगर जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ा गया.

J&K Police: The police intercepted a Srinagar bound truck at Bann toll plaza on Jammu-Srinagar highway. The truck bound terrorists fired on police triggering an encounter. One policeman injured, one terrorist killed. Encounter going on https://t.co/sm9vLSC5b8pic.twitter.com/Zs89iR779V