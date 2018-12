पांच बार कांग्रेस के टिकट पर MLA रहे कुंवरजी बावलिया के 'खेल' से BJP ने गुजरात में लगाया शतक

गुजरात की जसदण विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार कुंवरजी बावलिया 19,500 से अधिक मतों से जीत गए हैं. उन्होंने कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अवसर नाकिया को हराया है. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में शतक का आंकड़ा छू लिया है. दिसंबर 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी. वह 99 सीटें ही अपने पाले में करने में कामयाब रही थी.

प्रभावी कोली समुदाय के नेता बावलिया ने साल 2017 में जसदण सीट कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, लेकिन बाद में वह कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए. इस कारण इस सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया था. बावलिया ने दो जुलाई को इस्तीफा दिया था और उन्हें उसी दिन भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था. भाजपा ने उन्हें इस सीट पर उपचुनाव में उतारा जहां कोली समुदाय की अच्छी खासी आबादी है.

Jasdan assembly by-poll result: BJP candidate Kunvarji Bavalia wins by 19985 votes; Gujarat CM Vijay Rupani says,"This victory is a clear indication that BJP will win with majority in 2019." pic.twitter.com/JnlpD9z5wG