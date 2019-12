JDU नेता प्रशांत किशोर ने NRC को लेकर साधा निशाना, कहा- ...यह तर्क तसल्ली नहीं दे सकता

देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे विरोध के प्रदर्शन के बीच जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एक बार फिर ट्वीट कर NRC के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया है. प्रशांत किशोर लगातार CAA और NRC के मुद्दे पर मुखर हो कर विरोध कर रहे हैं. राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है "किसी राष्ट्रव्यापी NRC की घोषणा नहीं की गई, यह तर्क तसल्ली नहीं दे सकता, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा नहीं है, जब साफ-साफ कह दिया जाए कि NRC नहीं होगा"

The argument that no nationwide #NRC has been ANNOUNCED is not convincing as it is not the SAME as clearly stating that there will be No #NRC