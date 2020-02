JDU विधायक ने बेरोजगारी और पलायन को लेकर अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा किया, तेजस्वी यादव की तारीफ की

बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के ही विधायक ने अपनी सरकार को निशाने पर लिया है. विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि बिहार में किसी भी सरकार बेरोजगारी काम करने के लिए काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी है, वरना लोग बिहार छोड़कर नहीं जाते. न्यूज एजेंसी एएनआई ने विधायक अमरनाथ गामी के हवाले से लिखा है, "बिहार में बेरोज़गारी है वरना लोग राज्य छोड़कर नहीं जाते. तेजस्वी (यादव) जी 'बेरोज़गारी हटाओ यात्रा' निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उससे मदद नहीं मिलेगी. केंद्र सरकार की मदद के बिना बेरोज़गारी को हटाना मुमकिन नहीं है. बिहार की किसी सरकार ने बेरोज़गारी को फोकस में रखकर काम नहीं किया."

इनके अलावा जदयू के ही एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी ने भी अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पिछले 10-15 साल में बेरोजगारी की वजह से पलायन बहुत बढ़ गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जावेद इकबाल अंसारी ने कहा, "विपक्ष के नेता 'बेरोज़गारी हटाओ यात्रा' निकाल रहे हैं. बिहार में पिछले 10-15 साल में बेरोज़गारी की वजह से पलायन बढ़ा है, लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, और बेइज़्ज़त होते हैं. जो भी युवाओं के भविष्य की खातिर सड़क पर उतरेगा, उसकी सराहना की जानी चाहिए."

