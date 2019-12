JDU के प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से कहा - शुक्रिया, हमें उम्मीद है कि आप कांग्रेस पार्टी....

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को ‘देश की एकता के लिए सत्याग्रह' किया तथा इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता मोदी को भारत माता की आवाज नहीं दबाने देगी. पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा राहुल गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस सत्याग्रह में भाग लिया. सत्याग्रह में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की जनता मोदी को संविधान पर आक्रमण और भारत माता की आवाज को दबाने नहीं देगी.

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सत्याग्रह को लेकर जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को शुक्रिया कहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप कांग्रेस पार्टी को इसके लिए सहमत करेंगे कि कांग्रेस शासित राज्य एनआरसी लागू नहीं करने का ऐलान करेंगे.

NRC पर प्रशांत किशार से बातचीत के बाद बदले जगन मोहन रेड्डी के तेवर, कहा - हम इस कानून का विरोध करेंगे

प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए शुक्रिया राहुल गांधी. लेकिन आप जानते हैं कि जन आंदोलन के आलावा हमें ऐसे राज्यों की जरूरत है, जो कि एनआरसी को रोकने के लिए उसे 'नो' कह सकें. हमें उम्मीद है कि आप कांग्रेस पार्टी को सहमत करेंगे कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वे आधाकारिक तौर पर एनआरसी लागू नहीं करने का ऐलान करेंगे.'

Thanks @rahulgandhi for joining citizens' movement against #CAA_NRC. But as you know beyond public protests we also need states to say NO to #NRC to stop it.



We hope you will impress upon the CP to OFFICIALLY announce that there will be #No_NRC in the #Congress ruled states.