जेट एयरवेज के कर्मचारी बोले- मानसिक स्थिति सही नहीं, रिस्क पर उड़ रही उड़ान, 3 महीने से पगार नहीं, सुरेश प्रभु ने बुलाई बैठक

जेट एयरवेज का अपने विमानों को उड़ान भरने से रोकने और उड़ानों को रद्द करने का सिलसिला जारी है. इसी बीच कंपनी के विमान रखरखाव इंजीनियरों के संघ ने विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को मंगलवार को सूचना दी कि उन्हें तीन माह से पगार नहीं मिली है और उड़ानों की सुरक्षा जोखिम में है. इसके साथ ही सरकार और डीजीसीए से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की गई है.

पत्र मिलने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने आपातकाल बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में जेट एयरवेज के अलावा जुड़े एडवांस बुकिंग, कैंसलेशन, रिफंड, सेफ्टी मुद्दों पर भी बैठक होगी.

Directed Secretary, @MoCA_GoI to hold an emergency meeting on grounding of flights by Jet Airways, Advance bookings, Cancellation, Refunds and Safety issues, if any. Asked him to get a report on Jet compliance issues immediately from DGCA. @jayantsinha