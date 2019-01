Jind And Ramgarh By Election Results Live Updates: जींद और रामगढ़ उपचुनाव का आज आएगा परिणाम, सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतों की गिनती

हरियाणा के जींद विधानसभा (Jind And Ramgarh By Election Results Live Updates) के लिए हुए उप चुनाव में मतों की गिनती आज सुबह से ही शुरू होगी. इसके लिए सभी तेयारियां पूरी कर ली गयी हैं. इस हाई प्रोफाइल उप चुनाव में कांग्रेस, भाजपा, इनेलो और नवगठित जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं. निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जींद उपुचनाव (Jind And Ramgarh By Election Results) की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है और सुबह आठ बजे मतों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि मतगणना (Jind ByPoll Results के लिए मतगणना केन्द्र में 14 टेबल लगाई गई है और यह काम 13 राउंड में पूरा किया जाएगा. यहां सामान्य आब्जर्वर सौरभ भगत की निगरानी में मतगणना प्रक्रिया पूरी करवाई जायेगी. मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाईजर, एक सहायक काउंटिंग सुपरवाईजर व एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है. बता दें कि जींद के लिए बीते 28 जनवरी को मतदान हुआ था और 75.77 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. वहीं सात दिसम्बर को राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पूर्व रामगढ़ विधानसभा (Ramgarh By Election Results) क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिये गये थे. यहां हुए उप चुनाव में दो महिलाओं समेत कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस ने अलवर की पूर्व जिला प्रमुख साफिया जुबेर खान को और भाजपा ने पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा है.

