JJP नेता दुष्यंत चौटाला बोले- हरियाणा के जितने जवान शहीद हो गए, उतने तो गुजरात के सेना में भर्ती भी नहीं हुए

जननायक जनता पार्टी (JJP) नेता दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमें राष्ट्रवाद नहीं सिखा सकती. साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के जितने जवान शहीद हो गए, उतने जवान तो गुजरात के आज तक सेना में भर्ती भी नहीं हुए. दुष्यंत चौटाला ने कहा, 'BJP हरियाणा को राष्ट्रवाद नहीं सिखा सकती... भारत के लिए जिन लोगों ने जानें कुर्बान की हैं, उनसमें सबसे ज़्यादा संभवतः हरियाणा से हैं... शायद जितने जवान हमारे बॉर्डर की सुरक्षा में शहीद हुए, उतने तो शायद गुजरात के जवान आज तक सेना में भर्ती भी नहीं हुए होंगे..."

साथ ही उन्होंने कहा, 'हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं है, जहां कोई शहीद न हुआ हो... हमें इस भूमि पर गर्व है, जिसने हमें देश के लिए मज़बूत बनाया है... सीमा पर तैनात, चाहे वह चीन की सीमा हो या पाकिस्तान की, हर 10वां जवान हरियाणा से है..."

Dushyant Chautala, Jannayak Janta Party: There is no village in Haryana which has no martyr. We are proud of this land that made us strong for this country. Every 10th jawan at the border, be it China border or Pakistan border is a jawan from Haryana. #HaryanaAssemblyPollshttps://t.co/a7fle3BUnu