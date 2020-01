JNU हिंसा पर बोले दिल्ली पुलिस के वकील राहुल मेहरा- शर्म से झुक गया मेरा सिर, हमारी फोर्स कहां है?

जब-जब दुनिया के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का जिक्र किया जाएगा, तब-तब भारत के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) के बारे में बात जरूर होगी. JNU ने देश को तमाम विद्वान दिए हैं लेकिन कई बार इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाली खबरें विचलित भी कर देती हैं. रविवार शाम हुआ ऐसा ही एक वाक्या कड़वी यादों के साथ इसके इतिहास में दर्ज हो गया. बीती शाम लोहे की रॉड, लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से लैस अपने चेहरों को ढके दर्जनों लोग कैंपस में दाखिल होते हैं और छात्रों के एक समूह पर हमला बोल देते हैं. घटना में 19 छात्र और 5 शिक्षक घायल हुए हैं. मारपीट से जुड़े तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस मुद्दे पर सभी क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के वकील (Rahul Mehra) ने भी घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया है.

राहुल मेहरा ने लिखा, 'इन वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद दिल्ली पुलिस का वकील होने के नाते मेरा सिर शर्म से झुक गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुंडे बेहद आसानी से JNU कैंपस में दाखिल होते हैं, हंगामा करते हैं और मासूम छात्रों को बेरहमी से पीटते हैं. वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर राजधानी स्थित कैंपस से बाहर निकल जाते हैं. दिल्ली पुलिस हमारी फोर्स कहां है.'

I, as Standing Counsel @DelhiPolice, hang my head in shame after witnessing video clips of goons merrily entering JNU campus, creating mayhem &grievously injuring innocent students, damaging public property and then exiting the campus in capital city. Where is our force @CPDelhi?