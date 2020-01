महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे बोले- JNU छात्रों पर हमले ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की याद दिला दी

महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में रविवार को हुई हिंसा को लेकर कहा, "मुझे 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की याद आ गई... नकाबपोश हमलावर कौन थे, यह तलाश करने के लिए तफ्तीश होनी चाहिए..." उन्होंने कहा, "देशभर के विद्यार्थियों में डर का माहौल है... हम सभी को एक साथ आकर उनमें (विद्यार्थियों में) आत्मविश्वास भरना होगा..." साथ ही उन्होंने कहा कि जेएनयू में हमला करने वाले नकाबपोश हमलावर कायर हैं, उनकी पहचान का खुलासा होना चाहिए. देश में छात्र असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: There is an atmosphere of fear among the students in the country, we all need to come together and instill confidence in them. https://t.co/9omvMqF1Klpic.twitter.com/zORU3ou0PS