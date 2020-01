JNU Attack: औवेसी बोले- यह इतना बुरा है कि केंद्रीय मंत्री भी असहाय की तरह ट्वीट कर रहे हैं

AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई हिंसा के बाद वहां के विद्यार्थियों के साथ सोमवार को एकजुटता व्यक्त की और कहा कि ‘क्रूर हमला' विद्यार्थियों को दंडित करने के लिए है क्योंकि उन्होंने ‘उठ खड़े होने की जुर्रत' की.हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट किया, ‘‘जेएनयू के बहादुर विद्यार्थियों के साथ एकजुटता के लिए . यह क्रूर हमला जेएनयू विद्यार्थियों को दंडित करने लिए है क्योंकि उन्होंने उठ खड़े होने की जुर्रत की. यह इतना बुरा है कि केंद्रीय मंत्री भी असहाय की तरह ट्वीट कर रहे हैं. मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि पुलिसकर्मी गुंडों का पक्ष क्यों ले रहे हैं.''उनकी पार्टी AIMIM ने भी ट्वीट किया, ‘‘AIMIM जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ खड़ा है. विद्यार्थियों की आवाज से कौन डरा महसूस कर रहा है?''

A Owaisi: I condemn this violence. There is no doubt these ppl were given the green signal by the powers that be. They had covered their faces in a cowardly way and were allowed to enter JNU with rods&sticks.Worst is there is a video which shows Police allowed them safe passage pic.twitter.com/P70lSm7xjh