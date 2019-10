JNU: मोदी सरकार के इस मंत्री की मौजूदगी पर भड़के छात्र, जमकर हुई नारेबाजी

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वामपंथी छात्रों ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के विषय पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के एक व्याख्यान कार्यक्रम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े एबीवीपी के छात्रों ने इस प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया तो स्थिति अनियंत्रित हो गई. जेएनयू ने 'अनुच्छेद 370 का उन्मूलन: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में शांति, स्थिरता और विकास' पर एक वार्ता का आयोजन किया था जिसमें जम्मू-कश्मीर से एक वरिष्ठ नेता सिंह को शाम में चार बजे के करीब विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया था.

RSS प्रमुख भागवत ने घोषणा की, 'भारत हिंदू राष्ट्र है', कहा- जो भारत भूमि की भक्ति करता है, वह हिन्दू

Delhi: Scuffle broke out between two groups of students during a seminar on #article370 in Jawaharlal Nehru University campus, today. Union Minister Jitendra Singh was speaking at the seminar. pic.twitter.com/v6Wlr5JIxA