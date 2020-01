उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने वाले बयान पर JNU छात्र शरजील इमाम पर मामला दर्ज

दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के शुरुआती दौर में उसके आयोजकों में से एक रहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्र शरजील इमाम पर असम पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है. बता दें, यह मुकदमा उस वीडियो के सामने आने के बाद दर्ज किया गया है जिसमें इमाम उत्तर-पूर्व भारत को शेष भारत से काटने की बात करते हैं. उनका यह वीडियो पिछले कुछ दिनों में तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसके बाद ही असम पुलिस ने इमाम पर केस दर्ज किया है. NDTV से बात करते हुए असम पुलिस ने कहा कि JNU में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक छात्र शरजील इमाम पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं.

शरजील इमाम पर केस दर्ज होने के बाद असम के कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा है कि हम संतुष्ट है कि शरजील इमाम के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला कर चुके हैं. उन्होंने कहा, 'हम संतुष्ट हैं कि हम शरजील इमाम के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला कर चुके हैं. अगर यह साबित नहीं हुआ तो अलग बात है.' इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'लेकिन मुझे लगता है कि यह देश में पहली बार है कि मुसलमान हिंदुओं, ईसाई, सिख, बौद्धों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. हमने कभी विरोध नहीं किया जब मुसलमानों को अलग पर्सनल नागरिकता कानून दिया गया.'

The protest at Shaheen Bagh is to protect the constitutional morality of this nation.

No one individual's videos, statements or articles can represent the movement.#ShaheenBaghTruthpic.twitter.com/vldJ9V8hsD