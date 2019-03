JNU कुलपति का आरोप, छात्र जबरन घर में घुसे और पत्नी को बंधक बनाया

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के कुलपति एम जगदीश कुमार ने सोमवार को विश्वविद्यालय के छात्रों पर जबरदस्ती घर में घुसने और अपनी पत्नी को घंटों तक बंदी बनाए रखने का आरोप लगाया. विश्वविद्यालय के सात छात्र इस अकादमिक सत्र से लागू हो रही प्रवेश परीक्षा के लिये ऑनलाइन प्रणाली के विरोध में पिछले एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. सूत्रों के मुताबिक वाम संगठनों के छात्र कुलपति से मिलने की मांग करते हुए उनके घर पहुंचे. एक प्रोफ्रेसर ने सोमवार को कहा कि छात्रों ने कथित रूप से कुलपति के घर में घुसकर उनकी पत्नी को घेर लिया. उस समय कुलपति घर पर नहीं थे. इस बीच पुलिस को कॉल की गई और विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसरों की पत्नियों ने उन्हें बचाया.

This evening few hundred students forcibly broke into my JNU residence and confined my wife inside home for several hours while I was away in a meeting. Is it the way to protest? Terrorosing a lonely lady at home?