HRD सचिव से मुलाकात के बाद बोले JNU वीसी जगदीश कुमार- अब शांति है, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वीसी एम जगदीश कुमार ने गुरुवार को मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव अमित खरे से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमने सेक्रेटरी से डिटेल में बातचीत की है. उनसे हर मुद्दे पर बात हुई है. स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर खासकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं. जेएनयू प्रशासन सहयोग को तैयार है और हम फ्लेक्सिबल रहे हैं. रजिस्ट्रेशन की डेट हमने बढ़ाई है और जरूरत पड़ने पर और भी बढ़ाई जाएगी. विश्वविद्यालय में स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य है. विश्वविद्यालय अकादमिक गतिविधियों का करता रहेगा. हम हर छात्र को अपने अकादमिक लक्ष्यों को जारी रखने में मदद करना चाहेंगे.

Jawaharlal Nehru University VC M Jagadesh Kumar: The situation in university is peaceful & normal. University will continue to function and conduct academic activities. We would like to help every student to continue their academic goals. https://t.co/UVTO1x2Ef2pic.twitter.com/k283RO5PPR