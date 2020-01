JNU हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन में दिखा 'Free Kashmir' का पोस्टर, फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से पूछा- क्या इसे बर्दाश्त करेंगे?

मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) कैंपस के भीतर रविवार को हुई हिंसा को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के बीच एक पोस्टर ऐसा दिखा, जिसके बाद राजनैतिक गलियारे में विवाद उठ गया है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठाया है. इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर न्यूज एजेंसी एएनआई का वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया है.

देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे कार्यालय के ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए लिखा, ''विरोध वास्तव में क्या है? 'फ्री कश्मीर' के नारे क्यों? हम मुंबई में ऐसे अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मुख्यमंत्री कार्यालय से सिर्फ 2 किमी दूर पर आज़ादी गैंग द्वारा 'फ्री कश्मीर' के नारे? उद्धव जी क्या आप इस 'फ्री कश्मीर विरोधी भारत अभियान' को अपनी नाक के नीचे बर्दाश्त करेंगे?''

प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया से जबरन उठाकर आजाद मैदान किया शिफ्ट, देखें Video

Protest is for what exactly?

Why slogans of “Free Kashmir”?

How can we tolerate such separatist elements in Mumbai?

‘Free Kashmir' slogans by Azadi gang at 2km from CMO?

Uddhav ji are you going to tolerate this Free Kashmir Anti India campaign right under your nose???@OfficeofUThttps://t.co/zkWRjxuTqA