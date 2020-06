Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी के बीच राजस्‍थान में एक पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर मॉस्‍क नहीं पहनने पर एक शख्‍स को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. राजस्‍थान के जोधपुर के इस इस वीडियो में पुलिसकर्मी को व्‍यक्ति घुटनों से दबाकर पीटते हुए देखा जा सकता है. बताया जाता है कि मॉस्‍क नहीं पहनने पर इस यह पिटाई की गई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो की कई लोगों ने अमेरिका के जॉर्ज फ्लायड (Rajasthan's George Floyd moment) मामले से तुलना की है. वैसे, मोबाइल पर शूट किए गए इस वीडियो में इस शख्‍स को भी दो पुलिसकर्मियों को जवाब में मारते हुए देखा जा सकता है. दो कांस्‍टेबलों में से एक ने इस व्‍यक्ति को काबू करने के लिए उसके ऊपर घुटने जमा रखे हैं जबकि दूसरा उसके हाथ पकड़े हुए है.

#GeorgeFloyd moment for Congress In Jodhpur,Rajasthan police place their knee on the neck of a man pic.twitter.com/orFAquVkwF