हाथ में सांप लेकर गरबा करने के आरोप में दो महिलाएं और एक युवती गिरफ्तार

गुजरात के जूनागढ़ जिले में दो महिलाओं और एक युवती को हाथ में सांप लेकर गरबा नृत्य करने के आरोप में दो अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया है. वन विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस नृत्य का एक वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की गयी है. अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत गुरुवार को गिरफ्तार किया गया. जूनागढ़ के उप वन संरक्षक सुनील बेरवाल ने कहा, “सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हाल ही में संपन्न नवरात्रि पर्व के दौरान दो महिलाएं और एक लड़की हाथों में एक कोबरा और दो विषरहित सांप लिए गरबा नृत्य करती दिख रही हैं.”

'सांप' को देखकर चीख पड़ी महिला, पास जाकर देखा तो रह गई हैरान...

Sunil Berwal, Dy Conservator of Forest (Wildlife), Junagarh: Case registered against 5 persons in connection with a viral video in which young girls were seen performing Garba holding cobras at an event on 6 Oct.5 accused, including a 12-yr-old girl, produced in court. #Gujaratpic.twitter.com/kk3vUNNN4O