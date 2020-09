मध्यप्रदेश में 27 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तैयारी तेज हो गयी है. कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंध‍िया (Jyotiraditya Scindia) लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहे हैं. राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंध‍िया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalanath)पर हमला बोला है. सिंध‍िया ने कहा है "कमलनाथ ने फसल बीमा योजना के एक भी पैसे का वितरण नहीं किया. वर्तमान मुख्यमंत्री ने पद ग्रहण करते ही इस योजना के तहत 15 लाख किसानों के खातों में 2,990 करोड़ रुपये जारी किए." साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ग्वालियर में 15 दिन पहले एक आधिकारिक बैठक हुई थी. उन्होंने राज्य में अवैध रेत खनन को रोकने की दिशा में काम करने के लिए बहुत सख्त आदेश दिए हैं. कानूनी उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा लेकिन अवैध लोगों को पूरी तरह से रोका जाएगा.

Mr Kamal Nath did not disburse a single penny of the Fasal Bima Yojana. The current Chief Minister released Rs 2,990 crores to the accounts of 15 lakh farmers under this scheme as soon as he assumed office in the govt: Jyotiraditya Scindia, BJP https://t.co/HA91mmaLiP