ज्योतिरादित्य सिंधिया ने Twitter बायो में किया बदलाव, तो उड़ी अफवाह

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में बदलाव क्या किया पूरे राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या वह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले हैं. अफवाह यहां तक उड़ी कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हो सकती है. दरअसल उनके ट्विटर बायो में पहले लिखा था 'Former Member of Parliament, Guna (2002-2019), Former minister of Power, Mos Commerce and Industry, MOS Communication, it and Post यानी गुना से पूर्व सांसद, पूर्व ऊर्जा मंत्री, पूर्व स्वतंत्र प्रभार मंत्री. लेकिन अब जो उन्होंने ट्विटर बायो में बदलाव किया है उसके मुताबिक Public Servent,Criceket,Enthusiast लिखा है. लेकिन इसमें कांग्रेस का कहीं कोई जिक्र नहीं है. उनके ट्विटर बायो में इस तरह के बदलाव के बाद कई तरह की अफवाहें शुरू हो गईं. लेकिन न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक महीने इसमें बदलाव किया था. लोगों की सलाह पर मैंने अपनो बायो को छोटा किया है. इसको लेकर जो भी अफवाह फैलाई जा रही है वह आधारहीन है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई

Jyotiraditya Scindia to ANI, on no mention of Congress party in his Twitter bio: A month back I had changed my bio on Twitter. On people's advice I had made my bio shorter. Rumours regarding this are baseless. pic.twitter.com/63LAw9SIvb