केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा- सरकारी विभाग की तरह काम कर रहा है EC

कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग 'किसी सरकारी विभाग' की तरह ही काम कर रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक उपचुनाव के लिए नया कार्यक्रम अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को निर्दोष साबित करने के लिए बनाया गया है. चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव पांच दिसंबर को होंगे. चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में जारी कार्यवाई हवाला देते हुए कहा कि चर्चा के बाद यह तय किया गया कि नए कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया 11 नवंबर को फिर से शुरू होगी. चुनाव आयोग के फैसले के बाद वेणुगोपल ने ट्वीट किया, 'चुनाव आयोग अब किसी अन्य सरकारी विभाग की तरह काम करने लगा है. चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू होने के बाद चुनाव टालना बहुत असाधारण है. प्रतीत होता है कि नया कार्यक्रम अयोग्य विधायकों के शुद्धिकरण के लिए लाया गया है.' शीर्ष अदालत 22 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगी.

The Election Commission now acts like yet another govt department. Postponing elections after starting the proceedings is quite unusual. The new schedule also seems to have been made to facilitate the purification of the disqualified MLAs.