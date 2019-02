पुलवामा आतंकी हमले के बाद राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने धारा 370 को लेकर की यह मांग

पुलवामा आतंकी हमले को लेकर देशभर में आक्रोश है. इस हमले को लेकर आए दिन कोई न कोई बयान सामने आ रहा है. कोई पाकिस्तान से युद्ध करने की बात कर रहा है तो कोई आतंकियों का साथ देने वाले कश्मीरी लोगों को सबक सिखाने का सुझाव दे रहा है. इन सब के बीच राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बुधवार को केंद्र सरकार से मांग की कि वह इस हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में लगे अनुच्छेद 370 को हटा लिया जाए. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब केंद्र की सरकार धारा 370 को हटाने को लेकर कोई फैसला करे. सिंह ने कहा कि इस धारी की वजह से ही अलगाववादी नेता देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं.

Rajasthan Governor Kalyan Singh: The time has come to scrap Article 370 (which gives special status to Jammu & Kashmir), it encourages the Separatists and poses a danger to the unity and integrity of the country. pic.twitter.com/sxM1Skc0ZR