कमला हैरिस ने कहा- ''मेरा परिवार मेरी चिट्टीज हैं'' तो देसी ट्विटर ने ऐसे किया रिएक्ट

पिछले हफ्ते डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने सीनेटर कमला हैरिस को अपने साथी के रूप में चुना था. ये उनका ऐसा फैसला है, जिसने कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी जाने वाली पहली अश्वेत और एशियाई महिला बना दिया है. कमला हैरिस की मां भारत से थीं और उनके पिता जमैका से थे.

55 वर्षीय कमला हैरिस ने अपने उपराष्ट्रपति के स्वीकृति भाषण में अपनी मां श्माला गोपालन का विशेष उल्लेख किया. कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था और वह 19 साल की उम्र में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं थी. उन्होंने कहा, ''उन्होंने हमें अश्वेत महिला के रूप में गर्व से जीना सिखाया और हमें हमेशा भारत की विरासत के बारे में बताया.''

इसके बाद कमला हैरिस ने अपने परिवार के बारे में बात की जिनमें उनके पति डग, और खूबसूरत बच्चे कोल और ऐला, भतीजियां, अंकल, आंटी और चिट्टी शामिल है. उन्होंने कहा, ''मेरे परिवार में अंकल, आंटी और चिटी हैं. ''

भारतीय-अमेरिकियों के लिए तमिल शब्द सुनना किसी सरप्राइज से कम नहीं थी और इस वजह से सोशल मीडिया पर ये शब्द अब ट्रेंड कर रहा हैं. यहां तक कि कई लोग इस शब्द का मतलब भी गूगल पर ढूंढ रहे हैं. ट्विटर पर कमला हैरिस की भतीजी ने भी ट्वीट किया है.

शेफ और टीवी होस्ट पद्म लक्ष्मी ने भी कमला हैरिस द्वारा भाषण में चिट्टी शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर ट्वीट किया.

वहीं सोशल मीडिया पर कई अन्य लोगों ने भी अलग-अलग रिएक्शन्स दिए हैं.

खबरों के मुताबिक, कमला हैरिस ने एक बार भारत में अपनी चिट्टी या चाची से पूछा था कि वह एक हिंदू मंदिर में सौभाग्य के लिए नारियल तोड़ दें. उस वक्त वह कैलिफोर्निया के अटॉर्नी आम चुनाव लड़ रही थीं. ये साल 2010 की बात है.