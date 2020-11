NDTV पर कमला हैरिस की आंटी ने जताई खुशी, बोलीं- सपरिवार शपथ समारोह में होंगी शामिल, सजाया गया गांव

हालांकि, उन्होंने कहा कि अब तो कमला हैरिस से बात नहीं हुई है. सरला गोपालन ने अपनी बहन और कमला हैरिस की मां श्यामला को उनके संघर्ष और बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि अगर उनके माता-पिता जीवित होते तो उन्हें इस क्षण का गौरव होता. रसला ने कहा कि वो अगले कुछ दिनों में वो गांव जाकर कुलदेवता की पूजा करेंगी.

अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन, भारतीय मूल की कमला हैरिस बनीं उपराष्ट्रपति

इधर, कमला हैरिस के पैतृक गांव तमिलनाडु के तिरुवरुवर के थुलसेंदरापुरम को गांववाले सजा-धजा रहे हैं. कमला की जीत पर गांव में उनके पोस्टर लगाए गए हैं. गांव में कई जगह रंगोली बनाई गई है और खुशी में मिठाई बांटी जा रही है.

Tamil Nadu: People in Thulasendrapuram, the native village of US Vice President-elect Kamala Harris celebrate her #USElection win by putting up posters, distributing sweets and burning firecrackers. https://t.co/pmd7P3xkjIpic.twitter.com/Aa7mVVQIwP