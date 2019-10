लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड में पकड़े गए तीन आरोपियों ने जुर्म कबूला : गुजरात ATS

कमलेश तिवारी हत्याकांड में गुजरात में पकड़े गए तीन आरोपियों ने जुर्म कबूल लिया है. एएनआई के मुताबिक गुजरात ATS के डीआईजी हिमांशु शुक्ला ने इस बात का दावा किया है. उधर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या 2015 में की गई एक विवादित टिप्पणी को लेकर की गई है. इसमें तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और 2 लोगों की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि सूरत से हिरासत में लिये गये संदिग्धों के नाम मोहसिन शेख, फै़जान और रशीद अहमद हैं तथा अभी तक इस घटना का आतंकवाद से संबंध होने का पता नहीं चला है. उत्तर प्रदेश के डीडीपी ने बताया कि कमलेश तिवारी के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी अनवारूल हक और नईम काजमी के नाम हैं और उन्हें भी हिरासत में ले कर पूछताछ की जा रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि आरोपी राशिद पठान ने ये प्लान बनाया था और मौलाना मोहसिन शेख ने प्रेरित किया.

Himanshu Shukla, DIG Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS) on #KamleshTiwariMurder: All three that were detained have confessed to the crime. pic.twitter.com/5yw3S9UqIV