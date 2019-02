कामरान गाजी: जैश सरगना मसूद अजहर का था करीबी, घाटी में आतंकियों की भर्ती कर देता था ट्रेनिंग

कामरान गाजी (Kamran Ghazi) की गिनती खूंखार पाकिस्तानी आतंकियों में होती है. पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack)के मास्टरमाइंड जैश कमांडर गाजी को भारतीय सेना ने सोमवार को पुलवामा में ही मार गिराया. गाजी जैश के सरगना मसूद अजहर का करीबी था. माना जाता है कि मसूद अजहर उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था. गाजी को घाटी में आतंकियों की भर्ती करने और उन्हें ट्रेनिंग जिम्मेदारी दी गई थी. बताया जा रहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के पीछे मास्टरमाइंड कामरान गाजी ही है. इसके साथ ही गाजी रशीद नाम के एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है. यह अफगान नागरिक था और IED विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता था.

पुलवामा (Pulwama Encounter)में पूरी रात चली मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक मेजर सहित चार जवान शहीद हो गए. यह मुठभेड़ पुलवामा आतंकी हमले की जगह से करीब 10 किलोमीटर दूर हुई है. गुरुवार को जैश-ए-मोहम्मद ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें 14 जवान शहीद हो गए थे. सोमवार को हुई मुठभेड़ में शहीद होने वाले सैनिक 55 राष्ट्रीय राइफल्स के थे. शहीद होने वालों में मेजर वीएस ढौंडियाल, हवलदार श्योराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह शामिल हैं. मुठभेड़ में एक नागरिक की भी मौत हो गई.

#WATCH Police in #Pulwama appeals to locals to leave the site of Pulwama encounter. Four 55 Rashtriya Rifles personnel have lost their lives & one injured and two terrorists neutralised in the ongoing operation. (Visuals deferred by unspecified time) #JammuAndKashmirpic.twitter.com/q2X13OitXX