बॉलीवुड को लेकर कंगना ने फिर किया ट्वीट, कहा- इन आतंकियों से इंडस्ट्री को बचाना है

एक दूसरे ट्वीट में वह लिखती हैं, 'डब की गईं क्षेत्रीय फिल्मों को ज्यादातर पूरे भारत में रिलीज नहीं किया जाता है लेकिन डब की गईं हॉलीवुड फिल्मों को रिलीज किया जाता है. यह चिंताजनक है. कारण अधिकांश हिंदी फिल्मों की गुणवत्ता है और थिएटर स्क्रीन पर उनके एकाधिकार ने भी हॉलीवुड फिल्मों के लिए आकांक्षात्मक कल्पना पैदा की है.'

We need to save the industry from various terrorists

1) Nepotism terrorism

2) Drug Mafia terrorism

3) Sexism terrorism

4) religious and regional terrorism

5) Foreign films terrorism

6) Piracy terrorism

7) Labourer's exploitation terrorism

8) Talent exploitation terrorism