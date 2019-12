नागरिकता बिल को लेकर कपिल सिब्बल का निशाना- ये विधेयक एक ऐसी ‘कैब' है जिसका चालक विभाजनकारी है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB) को लेकर सरकार पर हमला बोला है उन्होंने लिखा है कि यह विधेयक एक ऐसी ‘कैब' है जिसका चालक विभाजनकारी है. नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB) पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अत्याचार से बचने के लिए भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए है.कांग्रेस ने कहा कि संसद में वह इस विधेयक का कड़ा विरोध करेगी क्योंकि यह देश के संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है.

सिब्बल ने ट्वीट किया है, ‘‘ कैब विधेयक एक ऐसी कैब है जिसका चालक विभाजनकारी है जिसकी नजर राजनीतिक लाभ उठाने के साथ हमारे सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों को अस्थिर और नष्ट करने पर है. हाथ मिलाओ देश बचाओ.''

