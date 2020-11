BJP-PDP गठबंधन को याद करते हुए कपिल सिब्बल ने अमित शाह पर साधा निशाना, बोले- 'आप किस गैंग में थे?'

सिब्बल ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि 'अमित शाह का आरोप है कि कांग्रेस आगामी जिला विकास परिषद चुनावों में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन की बातचीत करके 'जम्मू-कश्मीर में आतंक और अस्थिरता का युग वापस लाना चाहती है.' अमित जी क्या BJP-PDP का गठबंधन में 'जम्मू-कश्मीर में आतंक वापस लाने' के लिए था, आप तब किस गैंग में शामिल थे?'

Amit Shah alleges :



Congress wants to take ‘' J&K back to the era of terror and turmoil “ when in talk with other parties in the upcoming District Development Council elections



Amitji was BJP -PDP alliance to “ bring back terror in J&K ..” ?



Which gang were you then part of ?