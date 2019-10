GHI को लेकर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- राजनीति पर कम और बच्चों पर ज्यादा ध्यान दीजिए

वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत के 102वें स्थान पर पहुंच जाने से जुड़ी खबर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें राजनीति पर कम और बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, 'मोदी जी राजनीति पर कम और हमारे बच्चों पर ज्यादा ध्यान दीजिए. वे हमारा भविष्य हैं.' इसके साथ ही सिब्बल ने दावा किया, 'वैश्विक भूख सूचकांक में भारत फिसल गया है. 2010 में भारत 95वें स्थान पर था और 2019 में 102वें स्थान पर है. 93 फीसदी बच्चों को न्यूनतम आहार नहीं मिलता है.'

नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी पिछड़ गया भारत, भुखमरी के मामले में 117 मुल्कों में 102वें स्थान पर पहुंचा

Modiji :



Concentrate less on politics more on our children . They are our future .



India slips on Global Hunger Index (GHI)



2010 : 95th rank

2019 : 102nd rank



93% of children (6 to 23) months don't get minimum acceptable diet