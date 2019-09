वित्तमंत्री की घोषणाओं पर कपिल सिब्बल का हमला, सरकार कॉरपोरेट के लिए दिवाली लाई और गरीबों को...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कॉरपोरेट कर की दर में कमी किए जाने के सरकार के कदम को कॉरपोरेट जगत के लिए फायदेमंद करार देते हुए शनिवार को दावा किया कि देश के गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है. उन्होंने ट्वीट किया, 'होउडी मोदी, कॉरपोरेट दिवाली. भारत को 1.45 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ.' सिब्बल ने कहा, 'जरूरतमंद लोगों के लिए दिवाली की जरूरत है. कॉरपोरेट के हाथों में अतिरिक्त पैसा देने से मांग नहीं बढ़ेगी. ग्रामीण भारत के हाथों में अतिरिक्त पैसा देना होगा ताकि उपभोग को बढ़ाया जा सके.' उन्होंने दावा किया, 'सरकार के कदम से अमीर लोगों को फायदा होगा. गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है.'

