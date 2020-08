कपिल सिब्बल का नया ट्वीट - सिद्धांतों की लड़ाई में समर्थन का इंतज़ाम करना पड़ता है

कांग्रेस में नेतृत्व विवाद के बाद से पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा मुखर दिख रहे हैं. वो रोज कोई न कोई ट्वीट कर रहे हैं. हालांकि, उनके ट्वीट से यह साफ नहीं हो रहा है कि वो कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हुए फैसले के बाद किस छोर पर खड़े हैं. बुधवार को उन्होंने अपने नए ट्वीट में विरोध और समर्थन की बात की है. उन्होंने लिखा है, 'सिद्धांतों के लिए लड़ते समय... जीवन में, राजनीति में, अदालत में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर...विपक्ष (विरोध करने वाले) तो मिल ही जाता है...समर्थन का इंतज़ाम करना पड़ता है...'

When fighting for principles



In life

In politics

In law

Amongst social activists

On social media platforms



Opposition is often voluntary



Support is often managed