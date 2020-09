कृषि कानून : कपिल सिब्बल का निर्मला सीतारमण पर तंज, आप कहती हैं - सदन में लड़ो, लेकिन PM जवाब तक नहीं देते

कपिल सिब्बल ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा- "निर्मला सीतारमण कहती हैं: "सदन में हमसे लड़ो......" कौन सा सदन? कहा:... प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं देते... विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई... माइक्रोफोन बंद कर दिए गए... चीन की घुसपैठ पर चर्चा नहीं की जा सकती... डिवीजन की मांग को खारिज कर दिया गया."

Nirmala Sitharaman says :



“ Fight us in the House ……………”



Which House ?

Where :



PM does not answer questions

Opposition's issues not discussed

Microphones shut

‘ China's incursions cannot be discussed ‘

Division sought is denied

Bills rammed through