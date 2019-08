अब कपिल सिब्बल ने जयराम रमेश-अभिषेक मनु सिंघवी और शशि थरूर पर इशारों-इशारों में कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘हमेशा खलनायक की तरह पेश नहीं करने'' की सलाह देने वाले कांग्रेस के कई नेताओं पर इशारों-इशारों में कटाक्ष करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि भाजपा के किस नेता ने प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेताओं को गलत ढंग से पेश करने से रोका है. सिब्बल ने ट्वीट किया, 'भाजपा का कौन सा नेता खड़ा हुआ और सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री एवं उनकी पार्टी को सलाह दी कि वे विपक्ष और उसके नेताओं को खलनायक की तरह पेश करना बंद करें?' सिब्बल की यह टिप्पणी उस वक्त आई है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी को हमेशा खलनायक की तरह पेश नहीं करना चाहिए और पार्टी के दो अन्य वरिष्ठ नेताओं अभिषेक मनु सिंघवी और शशि थरूर ने उनका समर्थन किया. कांग्रेस के इन नेताओं ने कहा था कि व्यक्ति की नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों एवं गलतियों की आलोचना होनी चाहिए.

Which BJP leader has stood up and publicly advised the Prime Minister and his party to “ stop demonising the Opposition and it's leaders ? “