टिकट को लेकर दो कांग्रेस नेताओं में नोकझोंक: एक बोला हम हैं पति-पत्नी, दूसरा बोला मैं मर्दों के साथ नहीं सोता

कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष (Karnataka assembly speaker) और कांग्रेस के नेता रमेश कुमार (Ramesh Kumar) के बयान पर एक बार फिर विवाद हो गया है. पिछले दिनों वह सदन में एक असंवेदनशील बयान देकर सवालों के कटघरे में आ गए थे तो इस बार उन्होंने एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पुरुषों के साथ सोना पसंद नहीं करते हैं. उन्होंने कांग्रेस के नेता के एच मुनियप्पा (KH Muniyappa) के ऊपर विवादित बयान देते हुए कहा कि रमेश कुमार (Ramesh Kumar) और मैं, पति औऱ पत्नी जैसे हैं और हमें इसमें (टिकट के मामले में) कोई समस्या नहीं है. वह लोकसभा चुनाव टिकट के संबंध में यह बात कह रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि मैं मर्दों के साथ सोना पसंद नहीं करता. मेरे पास अपनी पत्नी है. हो सकता है कि उनकी मुझसें दिलचस्पी हो लेकिन मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं है.

Karnataka assembly speaker Ramesh Kumar on Congress leader KH Muniyappa's reported remark 'Ramesh Kumar and I are like husband and wife and we don't have any issue(over LS tickets)': I don't sleep with men. I have a legal wife. So, he maybe interested but I am not. (21.3.19) pic.twitter.com/5fs4aXRQdc