कर्नाटक बीजेपी ने दिल्ली हिंसा को बताया 'आइडिया ऑफ इंडिया पर एक सुनियोजित हमला'

इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर ट्विटर ने भड़काऊ ट्वीट्स को लेकर कार्रवाई की थी. इसके बावजूद शुक्रवार को कर्नाटक बीजेपी ने ट्वीट किया कि संशाोधित नागरिकता कानून को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन 'फर्जी' हैं और इसको लेकर की जा रही हिंसा आइडिया ऑफ इंडिया पर एक सुनियोजित हमला है. बता दें कि जिस ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है उससे अमूमन इस तरह के भड़काऊ ट्वीट किए जाते रहे हैं और इसी के मद्देनजर ट्विटर द्वारा इस ट्विटर हैंडल पर एक बार कार्रवाई की जा चुकी है.

ZERO - Number of Indians who lost their Citizenship due to the #CAA.



40+ - Number of Indians who lost their lives due to the #CAARiots.



The fake protests against CAA and subsequent riots by the so called Peacefuls are the most well planned assault on the "Idea of India." — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 28, 2020

शुक्रवार को किए ट्वीट में समुदाय विशेष को 'तथाकथित शांतिप्रिय' कहा गया है. इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स ने जवाब देते हुए कहा कि इस ट्वीट को करते वक्त दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बयान को नजरअंदाज किया गया जिन पर दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप लग रहे हैं. साथ ही दिल्ली पुलिस की दंगा रोकने में नाकामी को भी नजरअंदाज किया गया जो कि देश के गृहमंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को रिपोर्ट करती है. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में अब तक 42 लोगों ने जान गंवाई है.

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें एक मुस्लिम महिला दिल्ली चुनाव के लिए मतदान करने के लिए पंक्ति में खड़ी है और वोटर आईडी दिखा रही है. इस वीडियो पर कैप्शन देते हुए कर्नाटक बीजेपी ने लिखा कि "दस्तावेज संभाल कर रखना, एनपीआर के दौरान आपको इसे दिखाने की जरूरत पड़ेगी". इसके बाद ट्विटर हैंडल पर यूजर्स ने इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया था और ट्विटर हैंडल पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी गई थी.

Why calling protests as fake?? It is your Home ministers complete failure to maintain law and order in India's national capital Delhi... Unnecessarily to hide BJPs all failures like unemployment,GST, economy,notebann BJP trying to implement CAA,also CAA is unconstitutional.. — Sharanu.N (@sharanu_ja) February 28, 2020

Today you killed 40 Indians, tomorrow how many will you kill on the name of religious based anti constitutional CAA. — Feroze Suri (@ferozsuri) February 28, 2020

What your elected strong Govt is doing.. why can't they nip the bud — Avinash (@AvinashAnandDe1) February 28, 2020