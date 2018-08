कर्नाटक के बीजेपी विधायक का विवादित बयान-गायों की खुलेआम हत्या से आई केरल में बाढ़

कर्नाटक के विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसानगौड़ा पाटिल यतनाल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने केरल में आई बाढ़ को गायों की हत्या से जोड़ते हुए कहा कि इसका दंड वहां के लोग भुगत रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो कोई हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, वह इसी तरह से अंजाम भुगतेगा.केरल में बाढ़ से मची तबाही पर बोलते हुए बीपी यतनाल ने कहा-"किसी को किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए. अब केरल में ही देखिए, क्या हो रहा है? वे खुले में गायों की हत्या करते थे, एक साल से भी कम समय नहीं हुआ कि यह हाल हो गया. जो कोई हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उसे इसी तरह का दंड मिलेगा."

Slaughtering cows against Hindu community's feelings. One shouldn't hurt other religions' feelings.See what happened to Kerala,they openly slaughtered cows&in less than 1 yr came to this stage. Whoever hurts Hindu community's feelings will be punished this way:BP Yatnal,BJP(25.8) pic.twitter.com/GuN8njnY6i