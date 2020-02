बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के Video को ट्वीट कर कहा, अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें, दोबारा जरूरत पड़ेगी

दिल्ली विधानसभा चुनाव मतदान के दिन जहां बड़ी संख्या में वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे तो वहीं बीजेपी कर्नाटक ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जो विवाद का सबब बन गया है. कर्नाटक बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें बुरका पहने कई महिलाएं वोट डालने के लिए लाइन में लगी हुई हैं और कैमरों के सामने अपने वोटर कार्ड्स दिखा रही हैं. इस वीडियो के साथ कर्नाटक बीजेपी ने तंजात्मक लहजे में लिखा "कागज नहीं दिखाएंगे हम" डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखें, NPR के दौरान आपको दोबारा इसको दिखाने की जरूरत पड़ेगी.

"Kaagaz Nahi Dikayenge Hum" ! ! !



Keep the documents safe, you will need to show them again during #NPR exercise.#DelhiPolls2020pic.twitter.com/bEojjeKlwI