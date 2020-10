कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने एकत्र की 75 करोड़ रु. की आय से अधिक संपत्ति: CBI

कर्नाटक PCC चीफ डीके शिवकुमार पर CBI रेड से भड़की कांग्रेस, कहा - न डरेंगे, न झुकेंगे

छापेमारी सुबह करीब 6:30 बजे शुरू हुई. दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को उपचुनाव की उसकी तैयारी को प्रभावित करने की कोशिश करार दिया है. गौरतलब है कि कर्नाटक में तीन नवंबर को उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी अकसर आरोप लगाती रही है कि सत्‍तारूढ़ बीजेपी, सीबीआई का विपक्षी पाटियों के खिलाफ 'हथियार' के तौर पर इस्‍तेमाल कर रही है.

जांच एजेंसी ने शिवकुमार में बेंगलुरू के सदाशिवनगर स्थित घर की भी तलाशी ली. मार्ग के दूसरी ओर से स्थित उरनके भाई, सांसद डीके सुरेश के घर की भी तलाशी ली गई. ये छापे कथित भ्रष्टाचार के आरोप में डाले गए हैं. आधिकारियों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय] इनकम टैक्स विभाग की टैक्स चोरी के आरोपों की कार्रवाई के आधार पर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा था. इसी दौरान उसे कुछ इनपुट मिले थे, जो पिछले साल उसने सीबीआई को फॉरवर्ड कर दिए थे. अब इसी इनपुट के आधार पर यह नया केस फाइल किया है, जिसके तहत डीके कुमार के आवास पर छापे मारे गए हैं.

