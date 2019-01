कर्नाटक: कांग्रेस ने कहा- झगड़ा नहीं सीने में दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं विधायक, BJP बोली- झूठ बोल रहे हैं

कर्नाटक (Karnataka) में चल रहे सियासी नाटक के बीच रिजॉर्ट में ठहरेकांग्रेस विधायकों (Congress MLAs) के बीच कथित रूप से मारपीट की जानकारी सामने आ रही है. शुक्रवार रात रिजॉर्ट पहुंचे विधायकों के बीच कथित मारपीट की बात तब बाहर आई जब कांग्रेस विधायक आनंद सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन कांग्रेस ने इन सबको अफवाह करार दिया है और कहा कि उन्हें सीने में दर्द हुआ था, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक बेंगलुरु के रिजॉर्ट में जेएन गणेश ने आनंद सिंह के सिर पर बोतल से प्रहार किया है. अपोलो अस्पताल से वापस लौटने के बाद कांग्रेस नेता रघुनाथ ने बताया कि उन्हें अस्पताल में अंदर जाने नहीं दिया गया. पार्टी के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार का कहना है कि नेताओं के बीच किसी भी तरह की हाथापाई नहीं हुई है जबकि उनके भाई डीके सुरेश अस्पताल में ही देखे गए.

कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने कहा, 'मैंने यह बात मीडिया के जरिए सुनी है. मैं वहां शनिवार को आठ बजे तक था. मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा. मैं बाहर आऊंगा तो मैं पक्का आपको बताऊंगा.' इनके साथ ही कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने बताया, 'मुझे लड़ाई के बारे में जानकारी नहीं. आनंद सिंह सीने में दर्द में की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है. उनके परिजन भी अस्पताल में हैं. बाकी सभी बातें अफवाहें हैं.'

BJP MLA R Ashok: DK Shivakumar & DK Suresh are confusing people by telling lies. Doctors of Apollo Hospital should come out & give clarification about whether Anand Singh is admitted for chest pain treatment or for something else. Police should file a suo-motu case & investigate. pic.twitter.com/b0ZfgiF2tm

हाथापाई की कथित खबरों के बीच कर्नाटक कांग्रेस के विधायक पहुंचे अस्पताल, बीजेपी ने कसा तंज

इसके बाद भाजपा के विधायक आर अशोक ने बताया, 'डीके शिवकुमार और डीके सुरेश झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. अपोलो अस्पतला के लोगों को बाहर आना चाहिए और उन्हें स्पष्ट देना चाहिए कि आनंद सिंह सीने में दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं या फिर किसी और वजह से. पुलिस को इस पर स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए.'

DK Suresh, Congress on reports of fight b/w K'taka Congress MLAs Anand Singh&JN Ganesh: I don't know about the fight Anand Singh is admitted in hospital due to chest pain. There are no injuries or anything. His parents are here at the hospital. Other issues are just speculations. pic.twitter.com/ZX0UMhpmBG