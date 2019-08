कर्नाटक कांग्रेस के नेता शिवकुमार दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए, चार घंटे तक हुई पूछताछ

ED ने कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर नेता डी के शिवकुमार से मनी लॉड्रिंग के एक मामले में शुक्रवार को चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि शिवकुमार शाम करीब साढ़े छह बजे यहां खान मार्केट में लोक नायक भवन स्थित एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे. उनके साथ उनके समर्थक भी थे. वह रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर वहां से निकले. अधिकारियों ने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून के तहत शिवकुमार का बयान दर्ज कर लिया गया है. आपको बता दें कि मामले के जांच अधिकारी ने उन्हें आज फिर से बयान दर्ज कराने के लिए कहा है.

Delhi: Karnataka Congress leader DK Shivakumar says after coming out from Enforcement Directorate office, "they summoned me for an enquiry & questioned me from 6:30 to 11 pm. They have called me tomorrow as well, I have told them I'll fully cooperate." pic.twitter.com/5gJfpnvw7R