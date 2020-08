Karnataka Flood: चरवाहे लड़के ने बचाई अपने कुत्ते की जान, तारीफ किए बिना न रह सके NDRF के DG

कर्नाटक की बाढ़ में लोग कैसे एक दूसरे की मदद को हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं कैसे इस मुश्किल वक्त में इसका जीवटता से सामना कर रहे हैं, इसका एक नमूना है एक लड़के और उसके कुत्ते के साथ वायरल हुई एक तस्वीर. कर्नाटक के एक बाढ़ प्रभावित जिले से सामने आई इस तस्वीर में यह चरवाहा लड़का राहत टीम की नाव में अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठा हुआ है. अब राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ( National Disaster Response Force-NDRF) के डायरेक्टर-जनरल सत्य प्रधान ने खुद इस लड़के की तारीफ की है. उन्होंने रविवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह तस्वीर हमेशा मेरी यादों में बनी रहेगी.' सत्य प्रधान ने अपने ट्वीट में लिखा, 'इस चरवाहे लड़के को एनडीआरफ ने कृष्णा नदी में आई बाढ़ से बचाया गया था. वो अपनी भेड़ों को पीछे छोड़कर जाने के चलते दुखी था लेकिन उसने तुरंत दिमाग चलाया और अपने पालतू कुत्ते को अपने साथ ले आया क्योंकि भेड़ें खुद से घास चरकर जिंदा रह सकती हैं लेकिन कुत्ते को पेट भरने के लिए लड़के का ही सहारा था. खुशी है कि हम मदद कर पाए.'

✅This image will stay etched in my memories

✅This shepherd boy was rescued by @NDRFHQ from raging waters of Krishna

✅He was sad to leave many sheep behind

✅But had presence of mind to bring the dog so sheep graze freely & dog is fed by him

✅Happy to have helped the boy???????? pic.twitter.com/VLgvMZdjKv